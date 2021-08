Verso l’una di notte fra sabato 28 e domenica 29 agosto nelle campagne di San Pietro in Trento – frazione del comune di Ravenna al confine con la provincia di Forlì – una Peugeot che viaggiava con cinque giovani a bordo a velocità sostenuta ha saltato una curva in via Alturie all’incrocio con via Ronco Grosso e ha terminato la sua corsa in mezzo ai vigneti, dopo aver capottato più volte.

Lanciato l’allarme da un’auto che li seguiva, sono giunti sul posto il personale del 118 con quattro ambulanze, due auto medicalizzate e l’elimedica da Bologna. Ad avere la peggio nell’incidente è stata una 16enne, trasportata con l’elicottero all’ospedale del capoluogo regionale.

Per altri due feriti, 2 ragazzini di 16 anni, è stato disposto il ricovero al Bufalini di Cesena con codici di media gravità, accompagnati con medico a bordo. Gli ultimi due ragazzi, un 18enne e un 16enne, rimasti solo lievemente feriti, sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e i Carabinieri per i rilievi del caso.