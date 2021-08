Massa. Trovato sacchetto con 6 gattini appena nati, uno già morto. Enpa: “Sconcertati da tanta cattiveria”

A dare la brutta notizia sono i membri dell’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno: “una telefonata ci ha avvisati del rinvenimento di un sacchetto di plastica con 6 gattini dentro di cui uno già morto. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, una famiglia residente a Massa Lombarda ha trovato attaccato al cancello della propria abitazione questi gattini, nati forse poche ore prima e strappati dalla madre. Accanto a quello morto c’erano gli altri, freddi e quasi immobili”.

Una foto dei gattini

E’ poi stata una corsa contro il tempo, raccontano, “con fasi concitate per trovare una balia vicina e subito disponibile. Scaldarli il prima possibile per poi poterli allattare, questo l’obiettivo primario. Hanno mangiato un po’ di latte e poi sono andati a casa con balia Daniela che li seguirà tenendoli al caldo. Siamo sconcertati, schifati e distrutti da tanta cattiveria e ignoranza. La mamma gatta rischierà la mastite, e i piccoli non sappiamo se sopravvivranno. Tutto questo per una mancata sterilizzazione. Che miseria umana” concludono.