Un altro incidente nel ravennate. Scontro tra due veicoli in autostrada: tre i feriti

Dopo quello che ha visto coinvolti 5 giovanissimi questa notte, a poche ore di distanza si è verificato un altro incidente sulle strade del ravennate: intorno alle 14.30 di oggi, domenica 29 agosto, sull’A14bis, 2 km dopo Sant’Eufemia in direzione Ravenna, due auto – una 500 e una Ford Fiesta – si sono scontrate, probabilmente venendo in collisione in fase di sorpasso e finendo una completamente fuori strada e l’altra a ridosso della stessa.

Tre i feriti nell’incidente, di cui al momento non si conoscono le generalità, subito soccorsi dai sanitari del 118: una persona è stata trasferita in elicottero al Bufalini di Cesena mentre altre due sono state portate in ambulanza al nosocomio ravennate ma, pare, nessuna delle 3 in gravi condizioni. Nessuna ripercussione sul traffico. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.