Festa da ballo non autorizzata a Filetto: 200 giovani, tra assembramenti e alcol a minorenni. Nei guai l’organizzatore

Un blitz delle forze dell’ordine in una casa privata a Filetto, nella prima campagna ravennate, ha portato a scoprire una vera e propria festa da ballo, pubblicizzata persino sui canali social, dove circolavano alcolici anche tra minorenni, senza alcun rispetto per le normative anticovid. L’evento era originariamente in programma per venerdì sera, 27 agosto ma, causa maltempo, il tutto è stato rimandato a sabato. Il luogo scelto è stato il giardino di una casa di campagna in località Filetto, appunto.

Quando sono arrivate le Forze dell’Ordine (presente personale della Polizia Di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale), hanno trovato moltissime auto parcheggiate e dall’abitazione uscivano musica ad alto volume e luci colorate. Al termine dei controlli è stata accertata la presenza di circa 200 persone, molte assembrate e senza mascherina, intente a ballare, in quello che, a tutti gli effetti, è apparso come un locale da ballo all’aperto, con tanto di bar, bariste, pista da ballo e deejay.

I ragazzi presenti, per lo più giovanissimi, hanno dichiarato di aver pagato dieci euro per poter accedere alla festa e che l’ingresso dava diritto a ricevere due drink. Alcuni di loro, seppur minorenni, avevano in mano drink alcolici.

La festa abusiva è stata subito interrotta e ora l’organizzatore, un ragazzo di vent’anni, a seguito degli accertamenti svolti, dovrà rispondere per aver organizzato un pubblico spettacolo senza autorizzazione, non aver impedito assembramenti, in violazione alla normativa Covid 19, aver somministrato bevande, alcoliche e non, in assenza di autorizzazione e regolarità sanitaria, nonché, in fine, per aver effettuato un’attività musicale senza titolo; il tutto per un totale che ammonta a circa 8.000 euro di sanzione.

Nel frattempo la Guardia di Finanza procederà ad ulteriori approfondimenti per valutare l’abitualità del giovane ad organizzare eventi a pagamento e per procedere alla tassazione dei profitti illeciti così guadagnati nel tempo.