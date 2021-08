No Vax rivoltosi minacciano presidente Regione E-R Bonaccini: “Non mi lascio intimidire. Superata la soglia della legalità”

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, riferisce di essere stato intimidito da No Vax che invitano alla ribellione contro quella che definiscono una ‘dittatura sanitaria’: “Anche il mio nome, con tanto di indirizzo di casa e recapito telefonico, è tra quelli diffusi nella chat dei No Vax che su Telegram invitano alla ribellione contro la “dittatura sanitaria” e la “dittatura Covid”.

Straparlano di libertà ma vogliono intimidire, esponendo a rischi non solo me ed altri, ma anche i famigliari. Aggressioni verbali e, come purtroppo abbiamo visto anche negli ultimi giorni, anche fisiche”.

Bonaccini inquadra i suddetti episodi come gravissimi e inaccettabili, riferendo di aver segnalato il fatto alle autorità competenti: “Si è superata la soglia della legalità. Personalmente non mi lascio intimidire. Questi attacchi non fanno altro che stimolarmi nel mio lavoro per portare fuori dalla pandemia la nostra comunità”.