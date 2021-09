Obbligo di green pass a scuola: chi non ce l’ha rischia la multa. Ancora tanti dubbi sui controlli

La novità dell’anno scolastico 2021-22 è quella dell’obbligo di green pass per i docenti e il personale scolastico, pena la sospensione dal servizio e dallo stipendio, oltre alla sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro. Lo stabilisce il decreto legge n. 11 del 6 agosto scorso.

I dubbi sull’applicazione della normativa sono però tanti e i dirigenti scolastici si aspettano di vederne risolti alcuni da quanto emergerà dalla conferenza di servizio al Ministero dell’Istruzione, in programma nel pomeriggio di oggi, 31 agosto.

“Ci stiamo organizzando per attenerci alle disposizioni date – afferma Antonio Grimaldi, preside all’Itis Nullo Baldini di Ravenna -. Penso che l’obbligo di green pass per il personale scolastico possa essere uno strumento importante per arginare la diffusione del contagio a scuola”.

“L’unico aspetto relativamente chiaro – rimarca Gianluca Dradi, neo dirigente scolastico al liceo Artistico di Ravenna – è che per accedere a scuola il personale scolastico deve essere munito di green pass. Se non ce l’ha non può prestare servizio e fin dal primo giorno si tratta di un’assenza ingiustificata, quindi non percepisce stipendio. Dal 5° giorno subentra poi la sospensione dal servizio. Sulle modalità invece di applicazione della sanzione amministrativa permangono diversi dubbi”.

C’è poi tutta la partita del personale che opera all’interno della scuola, ma senza essere alle dirette dipendenze del Ministero, come gli educatori per l’assistenza agli studenti con disabilità: sono da considerarsi personale scolastico oppure no? E dunque, va esteso l’obbligo del green pass anche a loro o meno? Pare che anche su questo fronte permangano dei dubbi, anche se la logica farebbe propendere per il sì. “Ci aspettiamo un chiarimento da parte del Ministero in proposito”, spiega Dradi.

L’obbligo dei controlli sulla validità dei green pass è in capo ai dirigenti scolastici, che possono delegare altro personale, come gli addetti alla bidelleria. Da lì, già oggi i docenti devono passare all’ingresso della scuola, per firmare i moduli che certificano il buono stato di salute e l’assenza di contatti con persone positive al Covid19.

Da domani, primo giorno di scuola per il personale, al 13, quando prenderà avvio l’anno scolastico per gli studenti, sarà in vigore il controllo tramite l’app VerificaC19, quella per intendersi, già utilizzata da bar e ristoranti, con la quale si esegue un controllo singolo, mentre dal 13 settembre in avanti, il Ministero ha promesso la disponibilità di una piattaforma in grado di incrociare i dati dei dipendenti con quelli del Ministero della Salute, in modo effettuare controlli complessivi su tutto il personale scolastico contemporaneamente.

“Il nostro staff tecnico è al lavoro sul fronte dei controlli – aggiunge Grimaldi -. Per ora abbiamo l’app del Ministero, mentre sulla piattaforma attendo informazioni più specifiche dagli incontri del pomeriggio. Cerchiamo di fare del nostro meglio per i ragazzi, il personale e per la collettività tutta”.

“Tutti speriamo vivamente nel funzionamento della piattaforma, perché l’altra ipotesi è gestibile giusto in questa prima fase in cui non ci sono gli studenti – commenta Dradi -. Non dimentichiamo che il green pass viene rilasciato a chi è vaccinato, ma anche a chi ha fatto un tampone, che ha validità di 48 ore. Senza la piattaforma saremmo costretti a controlli quotidiani su tutto il personale, un sistema piuttosto complesso da gestire, se consideriamo che mediamente in una scuola, tra personale Ata e docenti, entrano 150 persone”.

L’auspicio dei presidi è che la piattaforma arrivi presto per minimizzare i disagi ed impedire gli inevitabili conseguenti rallentamenti all’attività scolastica.

La percentuale di personale scolastico vaccinato è molto alta, si parla a livello nazionale di oltre il 90%, ma un’altra insidia per le scuole è costituita dalla burocrazia: la normativa, per chi si dovrà sottoporre a tampone, non prevede l’esito negativo certificato dalla farmacia dove si è realizzato l’esame, ma di green pass valido. Dunque tutto potrebbe essere complicato dalla trascrizione del dato sui documenti sanitari del personale.

Infine, resta da chiarire l’elemento della durata del green pass. Fino ad oggi, con il ciclo vaccinale completo, vale 270 giorni, cioè 9 mesi. Per chi ha effettuato la seconda dose a maggio, questo significa che non è coperto per l’intero anno scolastico. Si sta parlando di prolungare la durata del certificato verde a 12 mesi, ma ancora la certezza non c’è. È evidente che questo punto andrà chiarito a breve, per evitare un vero e proprio caos nelle scuole italiane.

“Confido che il Ministero si organizzerà nel modo più adeguato – afferma Grimaldi -, per trovare le soluzioni più adatte”.

“Ora si sta parlando di prolungarlo a 12 mesi e spero che passi questa linea, altrimenti saremmo di fronte ad un problema enorme – chiude Dradi -. Di problemi, comunque, ce ne sono tanti e speriamo che almeno alcuni vengano risolti da qui all’inizio della scuola”.