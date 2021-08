Ravenna. Tratto di via Bassano del Grappa chiuso al transito dalle 6 alle 19 del 2 settembre: le modifiche alla viabilità

Per consentire un’occupazione di suolo pubblico con veicoli da parte di un’impresa che deve montare una gru di cantiere, dalle 6 alle 19 di giovedì 2 settembre sarà necessario istituire nel tratto di via Bassano del Grappa compreso tra via dei Partigiani e via Sacile il divieto di transito per tutti i veicoli, il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli e il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato civici dispari.

I veicoli provenienti da via Ravegnana diretti in viale Po potranno seguire il percorso di rotonda Irlanda e viale Gramsci oppure via Bassano del Grappa, via Palmanova, via Cormons, via dei Partigiani, via Bassano del Grappa e viale Gramsci (percorsi indicati in blu nella planimetria allegata).

I veicoli provenienti da viale Po diretti in via Ravegnana potranno seguire il percorso di viale Gramsci e rotonda Irlanda oppure via Bassano del Grappa, via dei Partigiani (dove sarà invertito il senso unico), via Cividale, via Sacile e via Bassano del Grappa (percorsi indicati in rosso nella planimetria allegata).

Le deviazioni saranno segnalate con adeguata cartellonistca e agli incroci sarà presente personale dell’impresa per dare indicazioni.