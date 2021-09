Installata a Casola Valsenio la prima colonnina di ricarica  pubblica per veicoli elettrici

A Casola Valsenio, in Viale Domenico Neri, è stata attivata una colonnina di ricarica pubblica per veicoli elettrici. L’impianto è il primo della rete di ricarica pubblica del territorio dell’Unione della Romagna Faentina che verrà ampliata nel prossimo anno a seguito dell’approvazione di un piano di installazione di nuove postazioni, in fase di elaborazione da parte dell’Amministrazione.

L’impianto è dotato di due prese di ricarica di Tipo 2 con potenza 22 KW, utilizzabile attraverso l’App di Be-Charge disponibile per smartphone IOS su Apple Store e su Play Store Android. Per ricaricare è sufficiente registrarsi, ricercare la colonnina in mappa, attivare la ricarica e pagare con carta di credito.

Attualmente sul territorio dell’URF, dello stesso gestore e utilizzabili con le medesime modalità, sono attive 6 postazioni a Faenza, 1 a Solarolo e 1 a Riolo Terme, mentre sono in fase di attivazione 1 a Castel Bolognese e 1 a Brisighella.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del gestore: https://www.bec.energy/