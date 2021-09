Le colonnine per il gonfiaggio delle bici incentivano i lughesi ad usare la due ruote

Un servizio a disposizione di tutti i ciclisti per incentivare ulteriormente l’uso della bicicletta. Questo lo scopo delle due colonnine per il gonfiaggio gratuito delle bici, inaugurate a Lugo lo scorso anno e sistemate di fronte alla stazione ferroviaria e in via Foro Boario, vicino alla rastrelliera delle bici.

“Queste due colonnine – spiega l’assessora alla Mobilità Maria Pia Galletti – rappresentano un’ulteriore occasione per incentivare l’uso della bicicletta, rilanciando così la mobilità del futuro, quella sostenibile. Un nuovo servizio che vorremmo implementare in futuro perché assolutamente utile, gratuito e a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. La loro installazione lo scorso anno e il loro mantenimento sono il frutto della collaborazione e del lavoro di squadra portato avanti da diverse realtà del territorio: un ringraziamento particolare per questo va a Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Confesercenti per la donazione di queste strutture e alla ditta Somec che si occupa della loro manutenzione”.

Le colonnine sono state collocate in due punti strategici di accesso al centro storico e sono sempre a disposizione di tutti, cittadini e turisti, per assicurare un utile servizio ai ciclisti, a favore della mobilità sostenibile.

Inoltre, l’assessora Galletti lancia un appello a seguito dei danni causati alle neo-colonnine da parte di alcuni vandali: “chi ha danneggiato le colonnine di gonfiaggio, in maniera poco intelligente e distruttiva, ha danneggiato sé stesso e tutti i cittadini, potenziali utilizzatori. Chiedo a tutti di evitare assolutamente questi comportamenti distruttivi e di vigilare per evitare che altri li mettano in atto. Valorizziamo le azioni positive e le opportunità che ci vengono date.”

Le strutture sono state donate alla città da Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Confesercenti, in collaborazione con la ditta Somec, che si occupa della manutenzione, mentre l’Amministrazione comunale ha provveduto all’installazione.