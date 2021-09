A Cervia è disponibile l’annullo postale dedicato alla rievocazione storica della Rimessa del Sale, sabato 4 settembre

In occasione della rievocazione storica della Rimessa del Sale, Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annullo filatelico. Nell’occasione, sabato 4 settembre dalle 15.00 alle 19.45 (con accesso regolamentato) sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito tra Via Evangelisti – Piazza Andrea Costa.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Cervia / Sportello filatelico Via Giordano Bruno, 4 – 48015 Cervia (RA) (tel. 0544 915511). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html