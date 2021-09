Il Circolo dei Pescatori La Pantofla partecipa a Cervia Sapore di Sale 2021

L’Associazione Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia, partecipa a Sapore di Sale 2021. Lo fa con la sua collaudata squadra di una trentina di volontari, guidata da Sanzio Ravaglia, gestendo uno stand gastronomico nel parcheggio adiacente al Piazzale dei Salinari per la degustazione di specialità della tradizione marinara cervese. Lo stand rimarrà aperto nella serata di venerdì 3 settembre, dalle ore 19,00 alle 22,30. Sabato 4 e domenica 5 settembre, oltre che alla sera, lo stand rimarrà aperto anche dalle ore 12 alle 14,30.

“Un mare che unisce. Storia, tradizioni, gastronomia” è lo slogan che fa da filo conduttore della partecipazione del Circolo Pescatori dell’iniziativa. Si potranno degustare nello stand gastronomico: risotto alla marinara, grigliata di pesce azzurro, cozze alla marinara, patatine, con acqua, vino e birra alla spina. Non mancheranno anche gli intrattenimenti musicali serali con i Trapòzal “i canterini e musicanti” del Circolo Pescatori. Nello stand verranno esposti ingrandimenti fotografici di immagini della marineria cervese.

Farà bella mostra di sé, attraccata alla banchina del porto antistante la Torre San Michele, la barca storica Maria del 1949, recuperata e restaurata dai volontari del Circolo Pescatori, legati in passato alle professioni cantieristiche e nautiche. La barca fa parte della Tenza di Cervia delle barche storiche associata alla Mariegola delle Romagne. La barca rappresenta il fiore all’occhiello delle attività dei volontari del Circolo Pescatori e il circolo partecipa con la barca ai maggiori eventi di carattere storico e di valorizzazione delle tradizioni romagnole. ll recente restauro della lancia Maria è stato in parte finanziato dal progetto “Arca Adriatica” nell’ambito del Programma Interreg Italia-Croazia.

L’intervento a Sapore di sale fa seguito alla partecipazione alla Festa Artusiana di Forlimpopoli (1-3 agosto), particolarmente apprezzata. Uno straordinario successo hanno ottenuto le iniziative denominate “Aperitivo coi pescatori”, le visite guidate al Borgo Marina di Cervia in programma al giovedì pomeriggio dei mesi di luglio e agosto, che si concludevano con la degustazione di prodotti marinari al Circolo Pescatori.

Un grande successo hanno registrato la compartecipazione alla mostra “Cervia nella Mariegola delle Romagne: vele al terzo della vecchia marineria e i laboratori per bambini e adulti di pittura delle vele con i tipici colori “ocra” ricavati da terre ed elementi della natura.”

Il Circolo Pescatori si prepara inoltre per partecipare alla grande manifestazione “Passatore 50” in programma il prossimo 25 e 26 settembre a cura della Congrega del Passatore, per rievocare il varo del Passatore, una barca prodotta dal 1971 al 1983 dal Cantiere Nautico Sartini di Cervia in 136 esemplari. La barca è stata insignita del prestigioso riconoscimento di “barca di interesse storico”.