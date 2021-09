L’Associazione culturale Casa delle Aie partecipa a Cervia Sapore di Sale con la dimostrazione di due laboratori

L’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia partecipa a “Sapore di Sale” edizione 2021. L’associazione partecipa alla grande manifestazione organizzando due dimostrazioni di “laboratori di cucina romagnola”, denominati Sapore di pane e di pasta fresca in programma all’esterno della Sala Rubicone del Magazzino del Sale Torre, nei pomeriggi di sabato 4 e di domenica 5 settembre 2021, dalle ore 17,00 alle 19,00.

Sabato 4 settembre il pomeriggio sarà dedicato al ciclo del pane e alla preparazione degli strozzapreti. Domenica 5 settembre il pomeriggio sarà dedicato alla preparazione delle tagliatelle e dei cappelletti.

Gestirà il laboratorio la sfoglina Marina Rosetti, coadiuvata da Miriam Montesi e da Mario Stella. La partecipazione dell’associazione è all’insegna delle valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche romagnole.

L’iniziativa per il rispetto della normativa anti-covid verrà gestita nella modalità della dimostrazione e non del coinvolgimento attivo di bambini ed adulti, come in anni passati.

Nella foto, la “sfoglina” Marina Rosetti impegnata in occasione di “laboratori di cucina romagnola” promossi dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia