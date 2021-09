Passaporto Verde: Mario Draghi: “il Green Pass sta funzionando, l’orientamento del Governo è estenderne l’uso”

Conferenza stampa del premier Mario Draghi oggi 2 settembre a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno i temi del Green Pass e della scuola con la presenza insieme a Draghi dei ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi. Sul Green Pass Draghi ha chiarito subito: “Il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo, ma l’orientamento è di estenderne l’uso. Dovremo decidere esattamente quali sono i settori e quali passi fare, faremo una cabina di regia come ha chiesto il senatore Salvini, ma la direzione è quella di estenderlo.”

“L’applicazione del green pass – ha sottolineato Draghi – mi pare stia andando bene. Sui trasporti ci saranno sempre dei casi di foto di mezzi pieni, ma in generale la preparazione è stata ben fatta”.

Riguardo alle tensioni politica tra Lega e Pd proprio sul Green Pass (la Lega ha votato contro in Commissione) Draghi ha evidenziato: “Il chiarimento politico lo fanno le forze politiche, è chiaro che è auspicabile una convergenza e una stagione di disciplina.” Quindi il governo va avanti anche sul Green Pass.

“La campagna vaccinale procede spedita – ha detto ancora Draghi – verso la fine di settembre sarà vaccinato l’80% della popolazione, già oggi siamo al 70% completamente vaccinato”. E ha ribadito l’invito a vaccinarsi, è “un atto di tutela verso se stessi e gli atri”.

“La campagna vaccinale – ha detto – è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, l’adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e con minore incertezza dell’anno scorso l’apertura elle scuole. La scuola in presenza è sempre stata una priorità”. “Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino” ha aggiunto il Premier.

Sulle aggressioni e le violenze no vax Draghi ha detto: “Voglio esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia”.

“La situazione epidemiologica nel Paese è in questo momento stabile. Ad agosto si sono tenute limitazioni molto leggere rispetto ai mesi precedenti e ciò significa che la campagna di vaccinazione è la vera arma che abbiamo e abbiamo superato il 70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo e entro la fine di settembre raggiungeremo l’80% che è un risultato alla nostra portata”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Speranza, in conferenza stampa.

Il Ministro della Scuola, Bianchi, ha detto: “Ieri, primo settembre, tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto con il mandato di portare dal 13 settembre tutti i ragazzi in presenza e in piena sicurezza. Dove ci sono classi di vaccinati si possono togliere la mascherina e si può tornare a sorridere”. “Le regole” a scuola – ha sottolineato – “sono quelle del Cts: mascherina, distanziamento e regole di igiene fondamentale”.