Riaperte le indagini sulla morte di Emanuele Petrella: c’è un indagato per omicidio a causa di incidente stradale

Sarebbe da imputarsi ad un incidente stradale e non a un suicidio o malore, la morte Emanuele Petrella, 43 anni, di Bologna, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, lungo la Statale Romea. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino in edicola oggi, la Procura ha infatti riaperto le indagini e ha iscritto una persona sul registro degli indagati.

Si tratta di un autotrasportatore serbo, dipendente di una ditta umbra, che si è dichiarato estraneo al fatto, anche se, proprio in quei giorni, ha dichiarato al suo titolare la rottura di un fanalino del camion, per poter attivare l’assicurazione, elemento che ha fatto propendere gli inquirenti per la riapertura dell’indagine. L’uomo potrebbe non essersi accorto dell’investimento.

I FATTI

Emanuele Petrella era scomparso nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 dalla zona di Casal Borsetti. La sua auto era stata ritrovata nelle vicinanze del poligono militare. Per giorni sono andate avanti le ricerche per terra e per mare, fino al ritrovamento, il 7 ottobre, del corpo senza vita di Petrella, in un canale di scolo a bordo strada, a poca distanza dall’auto.