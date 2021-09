Medici non vaccinati sospesi dalla professione: nel ravennate sono cinque, 3 in città ma nessun medico di famiglia

Sono 5 i medici iscritti all’Ordine della Provincia di Ravenna attualmente sospesi dall’Ausl per non essersi vaccinati. Appartengono a quasi tutte le categorie, ma tra di loro, al momento, non figura alcun medico di famiglia. In particolare si tratta di 3 medici ravennati, uno della provincia e uno che è iscritto all’Ordine di Ravenna, ma esercita l’attività nel bolognese.

“Confrontandomi con altri colleghi presidenti di Ordine a livello nazionale – spiega il presidente dell’Ordine ravennate dei Medici, dott. Stefano Falcinelli – so che c’è stato chi ha subito la sospensione di medici di medicina generale, creando una carenza assistenziale. Altrettanto difficile da fronteggiare sarebbe una carenza di personale nei reparti ospedalieri, sia di medici che di infermieri, ma per ora, a Ravenna non mi risulta che ci sia questo problema”.

La procedura che ha portato alle attuali sospensioni, prende origine da fine marzo, quando il Governo decise l’obbligatorietà della vaccinazione per il personale sanitario. Tutti gli ordini professionali furono sollecitati a fornire i nominativi dei loro iscritti alle Regioni, che poi li incrociarono con quelli dei vaccinati. Dalla prima scrematura emersero quanti non avevano ancora aderito alla campagna, che furono chiamati a giustificarsi. Molti lo fecero, adducendo motivazioni valide: c’era chi, ad esempio, aveva contratto l’infezione da Covid 19. Per tutti coloro che non risposero in maniera plausibile alle richieste della Regione, scattò l’invito entro 5 giorni a mettersi in regola con la vaccinazione. Sul territorio provinciale, al momento sono appunto solo 5 i medici in difetto e dunque sospesi.

“È comunque un numero limitatissimo – aggiunge Falcinelli – e mi è parso di capire che di questi 5 c’è chi ha già avanzato la propria intenzione a vaccinarsi, superando dunque la sospensione”.

Le procedure di segnalazione agli Ordini dei professionisti sospesi non sono ancora terminate e potrebbe emergere ancora qualche caso. I numeri più significativi riguardano gli infermieri, i farmacisti e gli psicologi: “A Ravenna comunque – commenta Falcinelli – i numeri mi sembrano esigui, qualche problema in più si verifica su Rimini, per quanto concerne l’Ausl Romagna”.

E tornando ai medici di famiglia, il presidente dell’Ordine ravennate dei Medici precisa: “Non solo al momento non ho nessuna segnalazione su questa categoria, ma mi sento anche di dire che i medici di medicina generale hanno messo molto impegno ad invitare i propri assistiti alla vaccinazione”.

Sono tre, per Falcinelli, le motivazioni che dovrebbero convincerci a vaccinarci:

“Anzitutto per tutelare la propria salute personale: è consolidato da tutti i lavori in materia che, a causa delle varianti, è possibile che anche il vaccinato si ammali, ma abbatte in maniera estremamente significativa, fino al 95%, i rischi di malattia grave o di morte”.

“Poi – prosegue Falcinelli – per attivare un meccanismo virtuoso che sconfigge la pandemia: se ci vacciniamo in maniera massiccia, diminuisce la circolazione del virus, e così diminuisce la possibilità che emergano varianti e di conseguenza che si ammalino i vaccinati. Così piano piano spegniamo l’epidemia”.

Infine, ultimo ma non ultimo, per ragioni legate all’economia: “Non spetta a me parlarne – chiude Falcinelli -, ma è evidente che non possiamo rischiare un altro lockdown in autunno. Ci sono persone che per fortuna non ci hanno rimesso la salute, ma il lavoro sì. Dobbiamo scongiurare altri danni al nostro tessuto economico”.