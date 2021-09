Presa la banda che rapinava i benzinai delle aree di servizio autostradali: colpì anche nel ravennate e nel faentino

Come riporta un articolo del quotidiano Vivere Fano, è stata presa la banda che rapinava i benzinai delle aree di servizio autostradali tra Emilia Romagna, Marche e Veneto (tra cui anche un colpo all’area di servizio Santerno Ovest A/ 14 nel ravennate e uno a un B&B in zona casello autostradale di Faenza) nell’estate del 2020.

Sei gli indagati – tutti della zona dell’imolese – nell’indagine coordinata dal PM della Procura della Repubblica di Ravenna: pare che il ‘gruppo operativo’ fosse composto da tre persone, che armate di pistola derubava i benzinai degli incassi nottetempo. Grazie al lavoro degli investigatori stamattina a Imola sono state eseguite eseguite ordinanze di custodia cautelare per un 31enne e per la sua compagna 29enne (L’autista che li accompagnava sui luoghi del furto), agli arresti domiciliari. Al terzo del gruppo, 26enne, è stato notificato il provvedimento in carcere a Forlì, perché si trovava già lì per un altro motivo.