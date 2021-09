Ravenna a sostegno delle donne afghane: sentito il presidio in piazza del Popolo

Oggi, venerdì 3 settembre dalle 17,30 la Casa delle Donne di Ravenna, assieme a Donne in Nero, Udi e a Linea Rosa, erano in Piazza del Popolo a Ravenna per dare voce e sostegno alle donne afghane e alla resistenza della società civile afghana laica e democratica, ‘armate’ di cartelli e striscioni: l’iniziativa ha incluso anche diversi interventi e letture. Hanno aderito alla manifestazione anche FIDAPA, Femminile Maschile Plurale, Emergency Ravenna, Life Onlus, Amnesty Ravenna.

Anche i più piccoli sono scesi in piazza

“Donne, ragazze, bambine che vogliono studiare e lavorare sono le prime vittime dei talebani e del fallimento dell’Occidente che, dopo 20 anni di guerra, scappa e abbandona il popolo afghano ai fondamentalisti” hanno affermato “siamo parte di una rete di donne, Associazioni, ONLUS italiane per l’accoglienza delle persone a rischio e per il sostegno di chi resta a lottare nel proprio paese”.