Collisione fra autobus e bici in viale Randi a Ravenna: il ciclista finisce all’ospedale

Romagna Soccorso segnala un incidente stradale a Ravenna in Viale Randi, all’incrocio con via Michele Pascoli. Intorno alle 9.45 di oggi 4 settembre per cause in via di accertamento un autobus si è scontrato con una bicicletta condotta da un uomo di 68 anni. Il ciclista naturalmente ha avuto la peggio, subito soccorso è stato portato all’Ospedale di Ravenna, in codice tre, quindi con ferite o traumi giudicati gravi.