Nella tarda mattinata del 4 agosto un ciclista amatoriale di 68 anni proveniente dal bolognese è stato coinvolto in un incidente con una vettura. Il tamponamento s’è registrato a Lido Adriano in viale Manzoni all’incrocio con via Tasso. L’autista, una ravennate, non ha rispettato la precedenza finendo con l’investire l’uomo.

Il cicloamatore, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta, dopo essere stato soccorso e stabilizzato dai sanitari del 118 è stato trasportato via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena.

Foto 2 di 2



Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della polizia Municipale che ha proceduto coi rilievi e avviando la ricostruzione dell’accaduto.