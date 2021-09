Lugo: Mutòr 2021-2023 History of Engines, con tributo alla scuderia Diemme alla 200 Miglia Revival, l’11 e 12 settembre

Nella mattina di venerdì 3 settembre si è tenuto un incontro, alla presenza delle associazioni dell’impresa diffusa, con i commercianti e artigiani di tutta la Bassa Romagna, che aderiscono ai rispettivi consorzi locali, per partecipare agli eventi della rassegna “Mutòr History of Engines”. Il Comune di Lugo e il consorzio InBASSAROMAGNA hanno avviato la prima iniziativa concreta e visibile che vede coinvolta anche un importante soggetto come l’autodromo di Imola.

Nei prossimi giorni saranno distribuiti kit informativi per pubblicizzare l’evento in tutte le imprese Bassoromagnole aderenti al consorzio, alle quali saranno resi disponibili dei biglietti omaggio per la 200 Miglia di Imola del week end 11 e 12 settembre che potranno essere consegnati gratuitamente ai loro clienti.

Questa iniziativa promozionale concreta che vede le imprese del consorzio InBASSAROMAGNA, supportato dalle associazioni dell’impresa diffusa (Ascom Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato del territorio) avvia un percorso di valorizzazione del territorio e della sua storia recente, fatta di motori e di passione sportiva.

Il programma prosegue il 18, 19 e 25, 26 settembre negli spazi della Rocca Estense di Lugo, dove saranno allestite mostre e si svolgeranno conferenze ed incontri legati al centenario della Moto Guzzi e del suo pilota lughese Sante Geminiani, mentre nei week end del 16, 17 e 23, 24 ottobre si riprenderà il tributo alla Scuderia Diemme.

Informazioni, orari e programmi saranno disponibili sui siti del Comune di Lugo, del Consorzio inBASSAROMAGNA.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Lugo, dal Comune di Imola, con il sostegno e il contributo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Motor Valley, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, le associazioni Diemme enologia, Rombi di Passione, Ad Maiora, Una Passione in Moto, il Museo Francesco Baracca e le associazioni dell’impresa diffusa: Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato.

Mutòr 2021-2023 History of Engines

Il programma “Mutòr” è declinato sul triennio 2021-2023 e prevede alcune tappe fondamentali ed altri eventi collaterali:

2021 – Tributo alla Scuderia Diemme – Ad Maiora

2022 – 50esimo della vittoria della Ducati di Taglioni alla prima 200Miglia di Imola

2023 – 100esimo della fondazione della Aeronautica Italiana e della vittoria di Enzo Ferrari alla prima edizione del Circuito del Savio passaggio del Cavallino di Baracca a Ferrari.

Per quanto riguarda il programma del 2021, si prevedono tre eventi:

– 11/12 settembre – partecipazione alla 200 Miglia Revival di Imola

– 18/26 settembre mostra “Guzzi 100 anni da aquila” Tributo al pilota Guzzi Sante Geminiani Mostre nella Rocca Estense;

– 16/24 ottobre – “Tributo alla Scuderia Diemme – Ad Maiora” Rocca Estense.