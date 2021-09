Alle 14,46 del 4 settembre, nella frazione di Faenza San Pietro in Laguna, s’è registrato un incidente tra un’auto e una moto di grossa cilindrata in via Pana, all’incrocio con via Celletta.

Nell’impatto il motociclista è rovinato a terra riportando gravi ferite. Il 68enne, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 (giunti con ambulaza) è stato trasportato via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. L’automobilista coinvolto nell’incidente risulta illeso.

Foto 3 di 3





Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia locale per i primi rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.