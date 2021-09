Alfonsine. Furto con spaccata alla tabaccheria Toschi di Via Mazzini

Furto con spaccata alla tabaccheria e ricevitoria di Achille Toschi ad Alfonsine, in via Mazzini. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, come riportato dal Resto del Carlino, in edicola quest’oggi, nella pagine della cronaca locale.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 22.30. Utilizzando un furgonato Peugeot come ariete, hanno forzato la porta vetrata, riuscendo così ad entrare nel locale. Il bottino è stato di 300 euro arraffati dal fondo cassa oltre ad un blocchetto ‘Gratta e Vinci’ per un valore di 300 euro. I criminali si sono quindi dileguati a bordo della vettura usata per la spaccata.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale ed ora sarà compito dei Carabinieri individuare elementi utili alle indagini.