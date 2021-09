La giornata di oggi, lunedì 6 settembre, sarà caratterizzata da cielo velato per nubi alte, sia sulla costa che sui rilievi. In serata previsto cielo sereno. È quando indica Arpae.it per il territorio ravennate.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 24° sui rilievi e 25° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 28 (sulla costa) e 31 km/h (sui rilievi).

Mare poco mosso; dalla sera mare calmo