Il cordoglio della Camera di commercio di Ravenna per la scomparsa del lavoratore Marco Maldini

Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, insieme al segretario generale e a tutti i dipendenti, esprime il più profondo cordoglio e commozione per la prematura scomparsa di Marco Maldini, dipendente dell’ente camerale dal giugno del 2008, avvenuta per le tragiche conseguenze di un incidente stradale che ha avuto luogo lo scorso ottobre in viale Farini, a Ravenna, all’uscita dal lavoro.

“L’incidente prima, poi la scomparsa, a soli 48 anni, di Marco, dopo diversi lunghi mesi vissuti nella speranza di una sua guarigione per un ritorno alla sua amata famiglia e al suo lavoro – ricorda il commissario straordinario della Camera di commercio Giorgio Guberti – lascia in tutti noi profonda tristezza e un grande vuoto. Oggi salutiamo un caro collega e per molti un amico, del quale nel corso degli anni abbiamo potuto apprezzare le grandi doti umane e professionali, la sua grande disponibilità e competenza, la sua affidabilità e gentilezza al servizio della comunità ravennate. Le più sentite condoglianze alla moglie Antonella, al figlio Lorenzo e a tutta la sua famiglia”.



Marco Maldini