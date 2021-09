Brutta sorpresa, questa mattina 6 settembre, al CMP di Ravenna, uno dei due centri vaccinali della città: entrambi gli ingressi sono stati imbrattati con scritte “No Vax”.

Nella notte appena trascorsa ignoti vandali “no vax” hanno scarabocchiato, con le solite scritte e i soliti simboli anti vaccino e anti Green pass, sia il tendone di accesso sia la cartellonistica che l’asfalto all’ingresso. Si legge chiaramente: “I vax uccidono” e “Green Pass = NaziPass”.

Fatti simili si erano già verificati nelle scorse settimane ai centri vaccinali dell’ Esp di Ravenna, di San Pietro in Vincoli e Cervia. Questa notte è stata presa di mira anche la struttura del Centro di Medicina e Prevenzione in Via Fiume Abbandonato.

Dall’Ausl Romagna confermano che gli imbrattamenti sono stati fatti nella notte e che non risultano ulteriori danneggiamenti interni al Centro. E’ già stata fatta la denuncia alle Forze dell’Ordine che questa mattina sono intervenute sul posto al fine di individuare i responsabile anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Le vaccinazioni programmate per il pomeriggio di oggi, 6 settembre, presso il CMP, non subiranno quindi variazioni.