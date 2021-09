Tragedia sulla via Emilia. Scontro tra un'auto e una moto: morti marito e moglie

Alle ore 19 circa di ieri, domenica 5 settembre, sulla via Emilia tra Faenza e Forlì, all’incrocio con via Corleto una Fiat 500L mentre si apprestava a entrare in via Corleto ha impattato contro una Ducati che proveniva da Forlì.

Mentre l’uomo alla guida dell’auto è uscito illeso dall’incidente, ad avere la peggio sono stati i due centauri in sella alla moto, una coppia di ferraresi: l’uomo, un 45enne, è morto sul colpo, mentre la moglie di 48 anni è stata stabilizzata dai sanitari del 118 giunti sul posto ed è stata portata immediatamente al Bufalini di Cesena, dove però purtroppo i medici non sono riusciti a strapparla alla morte.

Sul posto – oltre al 118 giunto con due ambulanze, auto medicalizzata e elicottero- è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Faenza, che ha provveduto a mettere in sicurezza entrambi i veicoli. La via Emilia è rimasta chiusa per diverse ore, creando grosse ripercussioni al traffico, per permettere ai Carabinieri di Faenza di effettuare tutti i rilievi di legge. In supporto è arrivata anche una squadra della Polizia Locale della Romagna Faentina.