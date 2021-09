Attimi di paura nel Borgo San Biagio a Ravenna, questa mattina 7 settembre per un incendio scoppiato in una palazzina di Via Bagioli. Erano da poco passate le 10 quando le fiamme si sono propagate in un appartamento al terzo piano, dove vive un’anziana signora.

I primi ad arrivare sono stati i carabinieri. I militari, per prima cosa, hanno messo in sicurezza l’anziana, che stava cercando di scendere le scale delle palazzina per fuggire alla fiamme, ed hanno fatto evacuare l’intera palazzina. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, con autobotte e autoscala.

Secondo le prime informazioni solo l’abitazione dell’anziana sarebbe andata distrutta.

La donna, soccorsa dal personale del 118, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata al Santa Maria delle Croci, mentre l’area è stata chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di concludere le operazioni di spegnimento.