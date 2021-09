L’Ambulatorio infermieristico Anteas Lugo cerca volontari per riaprire

Dopo una lunga sosta forzata, dovuta alla pandemia, l’ambulatorio infermieristico Anteas di Lugo, situato in Corso Garibaldi 33, vuole tornare ad accogliere le persone bisognose di prestazioni infermieristiche. ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà è una associazione di volontariato promossa dal sindacato pensionati CISL e svolge la tua attività a Lugo dal 2013 e da allora offre prestazioni sanitarie gratuite a tutti coloro che ne hanno avuto necessità, dagli anziani alle famiglie in difficoltà. Si praticano attività quali iniezioni, controllo della glicemia e della pressione nonché piccole medicazioni.

Ora però per ripartire ed andare incontro alle tante richieste dei cittadini che negli anni hanno usufruito dei nostri servizi offerti in modo assolutamente gratuito, si rende necessario per Anteas trovare altri infermieri, anche in pensione, che in modo volontario desiderino dedicare anche solo 1 ora alla settimana del loro tempo per garantire l’apertura dell’ambulatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 10,00. Pertanto chiunque fosse interessato al volontariato, per informazioni ed eventuale adesione, possono mettersi in contatto con i nostri coordinatori della nostra sede di Lugo al seguente numero di telefono: 0544-261982 – cell. 338-5453208 riferimento Anteas Ravenna, Antonino Parrinello o scrivendo al seguente indirizzo mail: a.parrinello@cisl.it