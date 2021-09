Lutto al Liceo Artistico: è morta la professoressa Ivana Babini

Il Liceo Artistico di Ravenna si stringe attorno alla famiglia della professoressa Ivana Babini e la ricorda con affetto. “Apprendiamo con estremo dolore della prematura scomparsa della prof.ssa Ivana Babini”, scrivono dalla dirigenza dell’Istituto.

“La “Babi”, come erano soliti chiamarla i suoi allievi, ha prestato lungo servizio nella scuola – prosegue la nota -. Fin dagli Anni ’80 insegnante di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico Pier Luigi Nervi, ben presto si trasferisce, per amore del mosaico, all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico Gino Severini di Ravenna, ora entrambe le scuole confluite nel Liceo Artistico Nervi-Severini”.

“Eccezionale il legame carico di affetto e comprensione che la prof.ssa Babini ha coltivato con diverse generazioni di allievi fino e anche oltre il suo recente pensionamento – concludono dall’Artistico -. Una presenza carica di umanità alla quale tutta la scuola riconosceva una sensibilità straordinaria, la stessa che rifletteva con passione nella sua preziosa attività di laboratorio. I colleghi e il personale ATA del Liceo Artistico di Ravenna, unitamente a ex-colleghi ed ex-allievi, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari di Ivana”.