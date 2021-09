Maratona di Ravenna: ecco la nuova t-shirt della Hoka One One

Una t-shirt che vuole urlare al mondo “noi ci siamo, ci saremo e vi aspettiamo a Ravenna per una festa di sport, amicizia e socialità nel segno di Dante Alighieri”. È questo il messaggio più forte che trasmette il capo di vestiario che tutti gli iscritti indosseranno il prossimo 14 novembre alla partenza della nuova edizione della HOKA ONE ONE Maratona di Ravenna Città d’Arte.

Giallo, con inserti e scritte azzurre, il marchio HOKA e il celebre profilo di Dante sul fronte, lo skyline e #runinravenna sulle spalle a sottolineare ancora una volta come il capoluogo romagnolo sia una vera e propria capitale italiana del running. La t-shirt 2021 raccoglie infatti in due immagini la storia della meravigliosa città d’arte che è Ravenna: lo skyline con i principali monumenti del capoluogo bizantino e, per onorare il sommo poeta in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa avvenuta proprio a Ravenna, un originale profilo di Dante Alighieri. Al centro, ad impreziosire e rendere unica questa t-shirt, il logo HOKA Maratona di Ravenna Città d’arte.

Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2021 svelata nella mattinata di Mercoledì 7 Settembre nella sala di Palazzo Rasponi dalle Teste nel pieno centro storico di Ravenna, a pochi passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri al quale sarà dedicata anche la medaglia ufficiale, assemblata a mano in mosaico bizantino nei laboratori di Annafietta.

La t-shirt ufficiale 2021 marchiata Runnek, presentata da Ravenna Runners Club e HOKA ONE ONE, title sponsor della manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 14 Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna.

«Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – si instaura un rapporto importante con un marchio leader del settore running come HOKA, che titola l’evento stesso. Un grazie particolare ad HOKA che ha sposato il nostro progetto, scommettendo su Ravenna, investendo su un binomio vincente, il turismo generato da una maratona in una città ricca di storia e cultura. Questa t-shirt deve rappresentare un simbolo di ripartenza e di ritorno ad una normalità mai così attesa e inseguita, dopo quasi due anni di privazioni e rinunce. Vogliamo tornare ad ospitare le migliaia di partecipanti delle ultime edizioni e se non sarà ancora possibile in questo 2021 daremo la possibilità di ricevere questa iconica t-shirt 2021 targata HOKA anche a chi parteciperà alla VIRTULA Hoka Maratona di Ravenna, ovunque essi siano in qualsiasi parte del mondo, invitandoli a partecipare in presenza nel 2022 ad una nuova avventura sempre insieme ai nostri compagni di viaggio di HOKA ONE ONE».

«Questa maglia – dice Simone Ponziani CEO di Artcrafts International, distributore esclusivo di HOKA per l’Italia – rappresenta la realizzazione di un progetto molto atteso da parte nostra: quello di partecipare concretamente, come brand, al successo di una delle gare più qualificate in campo nazionale e supportare al tempo stesso la running community che gravita su questo territorio e sull’evento. Con gli organizzatori abbiamo in comune l’approccio inclusivo alla pratica della corsa come elemento di benessere, socialità e amicizia, valori di cui abbiamo rivalutato l’importanza negli ultimi mesi e sui quali puntiamo assieme per affermare Ravenna come una capitale del running in Europa.”

Nel corso della conferenza, durante la quale è stata presentata anche la t-shirt per tutti i volontari della Hoka Maratona di Ravenna 2021 che sarà di colore azzurro dello stesso pantone del brand title sponsor, ha rappresentato la stessa Hoka ONE ONE anche Alessio Ranallo, responsabile marketing Italia, ed un saluto dell’Amministrazione comunale è stato portato da Roberto Fagnani, Assessore allo Sport, e Giacomo Costantini, Assessore al Turismo.