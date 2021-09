Inaugurato il nuovo punto vendita Eurospar in via Brozzi a Lugo

È stato inaugurato oggi a Lugo in viale De Brozzi 75/1 il nuovo punto vendita Eurospar in gestione diretta. Si tratta del 24esimo negozio realizzato dal marchio dell’abete in regione (50 affiliati oltre ai 24 diretti).

Il nuovo Eurospar si sviluppa su un’area di vendita di quasi 1500 metri quadri, dove trovano posto i reparti di ortofrutta, macelleria con banco servito oltre al take away, pescheria, panetteria, pasticceria e una grande gastronomia servita. Nel nuovo punto vendita i clienti potranno inoltre trovare diversi i reparti non food, con giornali e libri, giocattoli e articoli tessili. Il legame di Despar con il territorio si riflette anche nell’assortimento: il nuovo negozio promuove le filiere regionali e vuole valorizzare i molti produttori locali attraverso la presenza sugli scaffali di oltre 320 prodotti emiliani e romagnoli, tra cui una vasta scelta di prodotti freschi e secchi, formaggi, pasta e salumi.

L’edificio è stato progettato con particolare attenzione ai principi di sostenibilità, con soluzioni a basso impatto ambientale. Si distingue per un layout moderno e per l’impiego di tecnologie di ultima generazione, come sistemi innovativi per il risparmio energetico della climatizzazione e per il recupero del calore e un impianto di illuminazione strutturato con led a basso consumo. Sono oltre 100 i parcheggi auto a disposizione della clientela, dove sono state collocate anche due postazioni attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici.

La squadra del punto vendita sarà formata da 42 collaboratrici e collaboratori, di cui 38 neo assunti. Molti di questi sono stati scelti grazie alle candidature presentate durante la campagna di selezione del personale che Aspiag Service ha promosso nei mesi di giugno e luglio di quest’anno, attraverso uno speciale truck posizionato in corrispondenza delle aree interessate dagli ultimi investimenti dell’azienda in regione, tra cui anche Lugo.

“Creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto giovanile. Realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e un’importante opera di rigenerazione urbana. – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli – Siamo soddisfatti della conclusione di questo ulteriore progetto di riqualificazione urbana che ci ha consentito di dare nuova vita ad un’area dismessa e abbandonata da troppo tempo, diventata causa di degrado ambientale e situata proprio alle porte di Lugo. Questa operazione oltre a sanificare una ferita nella città fornisce un servizio a disposizione dei cittadini della zona Ovest e crea occupazione con oltre trenta neo-assunzioni. Questo investimento da parte del privato testimonia lo sforzo che questa amministrazione sta compiendo per essere sempre più attrattiva nei confronti di chi vuole investire su Lugo”.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita è per la nostra città un evento molto importante”, – ha commentato Luciano Tarozzi, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Lugo – “e diventa, soprattutto in questo periodo ancora attraversato dalla pandemia, un segno di quella rinascita che tutti auspichiamo e per la quale siamo impegnati a rendere Lugo una città sempre più attrattiva per chi vuole investire.

Il recupero di quest’area, situata su una delle principali vie d’accesso alla città e da troppo tempo lasciata in uno stato di abbandono, è in linea con la politica che l’Amministrazione Comunale di Lugo guidata dal Sindaco Davide Ranalli sta portando avanti attraverso la progettazione e la rigenerazione di importanti aree del territorio.

Il rilevante investimento che Aspiag Service ha fatto con l’apertura del nuovo Eurospar, ha permesso di creare nuovi posti di lavoro e consentirà di offrire alla zona ovest della città e alle frazioni limitrofe, come Villa San Martino e Ascensione, un servizio accessibile senza ulteriore aumento di traffico nei circondari”.

“Il territorio emiliano-romagnolo è al centro della nostra strategia di crescita aziendale. – ha dichiarato Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna – Il nuovo Eurospar rappresenta un tassello che arricchisce e rinsalda ulteriormente il rapporto fra il marchio Despar e l’Emilia Romagna, grazie a un importante investimento che mira a radicare il nostro modello di vendita e di servizio alla clientela. L’apertura di Lugo è stata attuata grazie a una proficua sinergia con le istituzioni locali: fa parte dei principi che guidano la politica di espansione della nostra rete vendita. Privilegiamo piani di riqualificazione e rigenerazione di aree talvolta abbandonate, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità garantita grazie ad una viabilità che favorisca e metta in sicurezza pedoni e ciclisti. Oggi in Emilia Romagna Aspiag Service conta 24 punti vendita diretti e oltre 50 punti vendita affiliati e intende proseguire la sua strategia di crescita con 2 ulteriori nuove aperture entro il 2021, oltre al taglio del nastro per il nuovo centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme che inaugureremo nei prossimi mesi.”

“Questa apertura di Lugo di Romagna – ha commentato Patrizia Pituelli, Direttore Vendite canale Despar ed Eurospar di Aspiag Service – conferma la qualità dei nostri investimenti in Emilia Romagna che ci consente di offrire un servizio eccellente a un vasto bacino di clientela e mira anche a creare nuova occupazione per questo territorio: i 42 colleghi che lavoreranno nel nuovo negozio, tutti residenti nelle vicinanze, portano nella nostra azienda nuove competenze giovani e dinamiche. Con questo nuovo punto vendita continua così il nostro percorso di crescita e il nostro impegno nell’investire sui territori e per offrire un’esperienza di spesa veloce, piacevole e intuitiva, confermando l’evoluzione di Aspiag Service secondo i criteri di vicinanza al cliente, qualità, convenienza, sostenibilità, servizi eccellenti e promozione dei prodotti locali che rappresentano le nostre direttrici di sviluppo”.