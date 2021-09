Nuovo focolaio Covid in un centro estivo a Faenza: 30 contagi tra bambini e familiari

Nei giorni scorsi a Faenza è scoppiato un nuovo focolaio Covid in una struttura che accoglie bimbi dai 3 anni in su per un CRE. A darne notizia è direttamente il sindaco Massimo Isola sulla sua pagina Facebook che comunica: “negli ultimi giorni si è avuta una piccola impennata di contagi dovuta principalmente ad un focolaio in una struttura che accoglie bimbi dai 3 anni in su per un CRE. Quasi una trentina i casi tra bimbi e familiari, per fortuna tutti a casa in isolamento e con lievissimi sintomi. Immediatamente sono state attivate le misure di cautela e l’effettuazione di tamponi a bambini di altre strutture individuati tramite tracciamento dei contatti. Al momento il focolaio pare non essersi diffuso ma la situazione è costantemente monitorata.”

“Nulla di particolarmente preoccupante. Però quanto accaduto – continua il primo cittadino di Faenza – dimostra da una parte che i prossimi giorni con la ripresa delle scuole e dei servizi all’infanzia saranno molto delicati. Perciò invito alla massima prudenza e a non dare nulla per scontato anche se l’estate può averci fatto passare in secondo piano l’emergenza sanitaria. L’altro aspetto è legato alla variante delta che ha aumentato la contagiosità del covid. È stato sufficiente un solo giorno di contatto perché i due terzi dei bimbi del CRE si contagiassero (ai restanti 8 finora negativi domani verrà ripetuto il test). Di nuovo: prudenza e cautela!”

Passando poi all’argomento vaccinazioni, Isola aggiunge: “il punto vaccinale di Faenza allestito presso il centro fieristico continuerà a funzionare anche nei prossimi mesi. Anzi, con la chiusura dei centri minori è previsto un aumento delle somministrazioni di vaccini. Su questo fronte non possiamo permetterci di fermarci neppure un momento. Da oggi inoltre un’importante novità: ci si potrà vaccinare anche in farmacia con prenotazioni, da effettuare anch’esse contattando direttamente la farmacia. Sul sito della Regione ER Salute al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/…/farmacie… è possibile consultare l’elenco di quelle disponibili, al momento 176, da Piacenza a Rimini di cui due a Faenza. Le vaccinazioni avverranno ovviamente con gli stessi standard di sicurezza dei punti vaccinali attualmente in funzione e tramite farmacisti somministratori opportunamente formati. Possono vaccinarsi in farmacia solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio o di aver sofferto di determinate malattie in passato”.