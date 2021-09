Lunga attesa all’ufficio postale di piazza Garibaldi, Poste italiane risponde: “è possibile prenotare l’appuntamento”

In merito alla segnalazione inviata ieri da una lettrice alla nostra testata sulla situazione creatasi all’ufficio postale di piazza Garibaldi, a Ravenna, Poste Italiane risponde che “considerata la genericità della segnalazione, purtroppo, non è stato possibile approfondire le verifiche”.

Tuttavia, prosegue ” si coglie l’occasione per ricordare ai cittadini che presso l’ufficio postale di Ravenna Centro, per facilitare il ritiro della corrispondenza (raccomandate e assicurate) e pacchi, è possibile prenotare l’appuntamento agli sportelli attraverso l’App Ufficio Postale o il numero whatsapp 3715003715. Tali sistemi di prenotazione a distanza consentono di riservare l’accesso agli sportelli anche per altre operazioni”.