Prosegue il recupero complesso della Berkan B. Autorità Portuale ringrazia la Capitaneria di Porto di Ravenna per la collaborazione

Da settimane proseguono i lavori per la rimozione del relitto della nave Berkan B nel canale Piomboni, affidati dall’Autorità Portuale alla ditta Fagioli. Un recupero che però appare alquanto complesso e che sta procedendo per vari tentativi e test sul campo. Su queste operazioni Autorità Portuale ha diramato una nota per puntualizzare che “in relazione alle attività in corso per la rimozione del relitto della nave Berkan B, l’Autorità di Sistema Portuale tiene a precisare che la Capitaneria di Porto di Ravenna ha sempre svolto un ruolo di assoluta collaborazione e supporto. Si coglie questa occasione per ringraziare pubblicamente il C.V. (CP) Giuseppe Sciarrone, Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna, e tutta la Capitaneria per il prezioso aiuto che stanno dando nello svolgimento di una operazione indubbiamente complessa che sta andando avanti come previsto grazie alla professionalità ed alla fattiva collaborazione di tutti coloro che la stanno realizzando.”