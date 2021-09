Attorno alle 16,15 del 10 settembre, in via Quarantola tra Lugo e Fusignano, due auto sono entrate in collisione tra loro. La dinamica dell’incidente, al momento, non è chiara. Ad avere la peggio un ragazzo di 22 anni al volante di una Opel, ribaltatasi in seguito all’impatto con l’altra macchina (una Toyota Yaris). Il 22enne è rimasto incastrato nella vettura e s’è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere.

Fortunatamente per il giovanissimo, le ferite riportate non sembrano gravi ed è stato trasportato assieme alla conducente dell’altra vettura incidentata (una donna tra i 35 e 40 anni) con codice 2 in ospedale.

I sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze e automedica. Per i rilievi impegnata la Polizia di stato del commissariato di Lugo mentre, per gestire la viabilità è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna.