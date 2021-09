Cervia, capocantiere affigge le tariffe per gli umarells. “10minuti 2 euro”

Una foto pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Cervia se” ha scatenato l’ilarità degli utenti. La foto in questione riguarda le tariffe affisse da un capocantiere nella zona delimitata dai lavori in corso e rivolte molto probabilmente agli “umarells”, gli anziani che sono soliti sostare ed osservare i nuovi cantieri avviati in città.

“Per vedere i lavori, tariffe: 10 minuti 2 euro, 30 minuti 5 euro, 1 ora 10 euro con rinfresco. Informazioni sull’avanzamento dei lavori 15 euro” recita il foglio con la firma del capocantiere. Tanti i commenti degli utenti che hanno trovato molto ironica e divertente l’immagine. “E i consigli? Li paga lui?”, scrive un utente. “Questa è troppo bella” aggiunge un altro.



Foto pubblicata su “Sei di Cervia se”