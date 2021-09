Coop Alleanza 3.0 per la cultura: un cofanetto di tesori letterari per i soci

Continua l’impegno per la cultura e per la diffusione della lettura di Coop Alleanza 3.0 con un’iniziativa dedicata ai soci della cooperativa con la proposta di un cofanetto con cinque libri gialli dei più grandi autori della casa editrice Sellerio al prezzo speciale di 25,99 euro invece che 72. Il cofanetto con alcuni tra i volumi di punta della prestigiosa casa editrice siciliana, è dunque composto da quattro romanzi gialli e una raccolta di racconti di alcuni tra gli autori contemporanei più popolari. I titoli sono “Il cuoco dell’Alcyon” di Andrea Camilleri; “Fate il vostro gioco” di Antonio Manzini; “Autobiografia di Petra Delicado” di Alicia Giménez Bartlett e “Vento in scatola” di Marco Malvaldi e Glay Ghammouri. Un quinto volume raccoglie otto racconti sempre del genere giallo di altrettanti autori.

Il cofanetto è acquistabile fino a esaurimento scorte tramite i siti di Librerie.coop, EasyCoop e Coop online; o prenotabile al Punto soci dei negozi Coop Alleanza 3.0 presentando il coupon edito sulla rivista Consumatori insieme alla Carta socio. Con l’acquisto su Coop online e con l’ordine in negozio, si può scegliere di ricevere il pacchetto direttamente a domicilio, oppure di ritirarlo in un punto vendita di Coop Alleanza 3.0.

Con questa iniziativa Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop in collaborazione con l’editore Sellerio ribadiscono l’impegno a facilitare l’accesso alla lettura e al mondo dei libri.

“Coop Alleanza 3.0 crede nella necessità di facilitare l’accesso alla lettura e al mondo dei libri” dichiara il presidente della Cooperativa, Mario Cifiello “Per la Cooperativa la cultura è infatti un veicolo di arricchimento e crescita personale, una delle principali chiavi per interpretare e costruire il futuro. La cultura ricopre un ruolo cardine nel processo di costruzione di un benessere diffuso che porta alla crescita di tutta la comunità in termini di apertura all’ascolto e al confronto”.

Nella recente intervista rilasciata a Consumatori – rivista mensile dei soci Coop – l’editore Antonio Sellerio ha dichiarato “I libri devono essere trattati come oggetti che fanno parte della nostra quotidianità, in essi ci si deve imbattere anche quando non li si cerca. In questo senso l’online e i supermercati sono altrettanto importanti delle grandi librerie in cui si possono trascorrere delle ore a scegliere tra migliaia di libri”.