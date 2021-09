Faenza, al via il convegno sulla sicurezza internazionale “Security Manager 4.0”

Nel complesso Ex Salesiani si parla di sicurezza a vent’anni dalla tragedia delle Twin Towers nell’incontro organizzato da ASIS International Chapter Italy, insieme ai colleghi dei Chapter Austria, Francia e Svizzera. 110 i registrati nella giornata di venerdì e tra loro i manager di importanti aziende come Bulgari, Gucci, Pam e Unicredit

Una due giorni che vede, nel ventennale dall’attacco alle Torri Gemelle di Manhattan, il 10 e l’11 settembre, ASIS International, la più grande organizzazione di professionisti della Security a livello mondiale, Faenza protagonista attraverso anche gli interventi del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Sottosegretario al Ministero della difesa Giorgio Mulè e di Alessandro Alfieri, Segretario della terza Commissione permanente (affari esteri, emigrazione) e membro della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

“Siamo contenti di ospitare questo convegno che si occupa di sicurezza nel centro della città di Faenza, – ha dichiarato Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales – perché pensiamo che questo sia un tema trasversale, che riguarda la vita di tutti. La città, come luogo che ognuno di noi vive, deve essere molto attenta a questo tema che ha un respiro nazionale ma anche europeo e internazionale”.

“Asis International ha accolto l’invito della città di Faenza e si propone di creare un hub dedicato alla sicurezza per offrire una formazione continua e una crescita professionale, – Samuele Caruso, Presidente di Asis Italy – in linea con le esigenze attuali di continuo aggiornamento delle proprie competenze. Nel 2001 un rischio lontano, che si era nascosto in Afghanistan colpiva per la prima volta il cuore degli Stati Uniti e questo rendeva chiaro a chiunque che la globalizzazione non aveva portato con sé solo delle opportunità economiche e nuovi mercati ma anche una globalizzazione dei rischi. Il modo di fare security in occidente è differente da altre realtà mondiali ed Asis punta a creare una cultura del management, con la capacità di rinnovarsi e rimanere aggiornata, pronta ad affrontare i rischi in continuo mutamento”.

“Ricominciare a parlare guardando negli occhi le persone e, in particolare, in una data così importante, affrontare temi che ci toccano il cuore, è sicuramente un omaggio alle vittime che ci sono state in questi 20 anni, non solo dell’11 settembre ma di un lungo periodo, un atto doveroso per un’associazione che parla di sicurezza e che mette la sicurezza in primo piano” – dichiara Umberto Saccone, Presidente dell’IFI Advisory, direttore del Master in Intelligence & Security presso il Link Campus University, (uno dei relatori di spicco della giornata odierna). “Dopo l’11 settembre – continua Saccone – la prima risposta degli Stati Uniti fu l’invasione in Afghanistan, sono passati 20 anni e stranamente ci ritroviamo al punto di partenza. A Kabul abbiamo un governo di persone ricercate dalla giustizia internazionale, dunque vedo un futuro in linea purtroppo con le tragiche vicende che hanno già segnato la storia attuale”.

L’evento, aperto ai soci di ASIS International, agli studenti e a tutti i professionisti del settore security, ha due percorsi, uno internazionale organizzato da ASIS Italy insieme ai Chapter Svizzera, Francia e Austria ed uno italiano, organizzato dal chapter italiano con il supporto dei partner e degli sponsor, quali MgExtreme, La Nuova Investigativa, Everbridge, Sicura, Axitea Security Evolution e Kriptia Security and Safety Solutions.

Per informazioni segreteria@asisitaly.org.