Trasporto scolastico. Cervia, aggiunta nuova corsa dalle Terme a piazza della Resistenza

Da lunedì 13 settembre con l’apertura delle scuole, il servizio di trasporto scolastico si amplia di una corsa mattutina aggiuntiva dalle Terme a piazza della Resistenza.

Il bus partirà dalle Terme alle 6.42 arrivando all’autostazione in Piazza della Resistenza, in tempo per consentire la coincidenza con le corse in partenza per Cesena, Forlì e Cesenatico, in quanto fino ad oggi la prima corsa era effettuata con partenza dalle Terme alle ore 7.30.

“In seguito alla richiesta di numerose famiglie delle zona Terme, l’Amministrazione comunale ha concordato con l’agenzia dei trasporti di istituire questa ulteriore corsa alla mattina presto, per agevolare gli studenti e fare in modo che fossero messi nella condizione di prendere le coincidenze per le relative destinazioni scolastiche” dichiara il delegato ai trasporti Claudio Lunedei.