Cervia Città Giardino incontra Wolfgang Ziegler, maestro del verde della città di Stoccarda

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci hanno incontrato Wolfgang Ziegler, responsabile degli allestimenti della Città di Stoccarda dell’evento Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore. Cervia per lui è la sua seconda città, infatti qui ha trascorso numerose volte la sua vacanza e in particolare quest’anno ha deciso di organizzare proprio nella nostra località anche la festa di pensionamento dal lavoro.

Dal 1996 è sempre stato il cuore e l’anima del meraviglioso giardino realizzato da Stoccarda, per la manifestazione Cervia Città Giardino. Ogni primavera per oltre venti anni è grazie a lui se si è rinnovato questo appuntamento con il capoluogo regionale del Baden-Württemberg,

Wolfgang Ziegler è un tecnico maestro del verde del Comune di Stoccarda e un profondo conoscitore della flora e dell’ambiente. Insieme ai suoi giardinieri sono sempre stati i primi ad essere presenti a Città Giardino, con le loro migliaia di piante e il loro sogno di creare un angolo della loro città all’interno della nostra.

Ogni anno Wolfgang ha mutato il volto di questo giardino, che diventava sempre più bello durante l’estate. L’ultima volta è accaduto nel 2019 quando ha presentato il giardino delle Dahlie, un simbolo della grande amicizia con il nostro territorio.Nel Parco Killesberg di Stoccarda si trova la sede di una delle collezioni di Dahlie più ricche della Germania che vanta una lunghissima tradizione. Oggi l’esposizione ne conta circa 7000 su una superficie totale di 2 500 m². Ogni anno vengono aggiunte alla collezione nuove varietà ed ogni anno i visitatori del parco scelgono la “Dahlia più bella di Stoccarda” tra le varietà in continua crescita.

Il Sindaco Medri ha espresso a Ziegler i più vivi ringraziamenti per il suo prezioso contributo alla realizzazione della manifestazione “Cervia Città Giardino Maggio in Fiore” e per la sua profonda amicizia con la nostra città.