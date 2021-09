Massa Lombarda, 45° Palio del timone: vince il San Paolo

L’edizione 2021 del Palio del timone è stata vinta dal San Paolo. Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia ancora in corso, il Palio del timone ha riacceso la speranza di un ritorno alla tradizione. Durante la Festa della Ripresa, che segna l’avvio di tutte le attività parrocchiali e in corso di svolgimento presso l’oratorio di Massa Lombarda (4/12 settembre) la 45° edizione del Palio ha riunito, nella serata del 10 settembre, duecento persone che hanno tifato per il proprio quartiere di appartenenza, nel pieno rispetto delle norme Covid. Ottimisti gli organizzatori i quali hanno voluto evidenziare l’importanza di ‘andare avanti’ e di mantenere alto il morale tornando a ‘fare festa insieme’.

Sempre eccellenti e carichi i tiratori che hanno saputo regalare uno spettacolo unico nel suo genere, che si è svolto di venerdì sera e non di domenica pomeriggio. Dopo alcuni minuti di rodaggio della giostra, la prima tirata è stata fatta dal San Giovanni e dal Bolognano, vincitore il San Giovanni per vicinanza del timone alla zona palio. La seconda tirata tra il San Giovanni e il Meletolo ha visto vincitore il San Giovanni per tirata secca. La terza tirata tra il Meletolo e il San Paolo ha visto vincitore il San Paolo per tirata secca. Vincitore della quarta tirata tra il Bolognano e il San Paolo è stato il San Paolo per tirata secca. Vincitore della quinta tirata tra il Bolognano e il Meletolo è stato il Meletolo per vicinanza zona Palio.

La finale si è disputata tra il San Giovanni (5 punti) e il San Paolo (3 punti). Vincitore, per tirata unica, il San Paolo. Alcuni cambiamenti hanno riguardato anche il tempo delle tirate: gli 8 minuti sono stati ridotti a 6. Le premiazioni si terranno domani domenica 12 settembre dopo la messa.