Lugo. Sabato sera di risse nel Pavaglione. Ferito un giovane con cocci di vetro. Polizia denuncia 20enne

La Polizia di Stato ha denunciato un 20enne, cittadino italiano, per i reati di rissa e lesioni personali.

Nella tarda serata di sabato scorso, 11 settembre, è pervenuta sulla linea di emergenza 112 del Commissariato di Lugo, una segnalazione per una rissa tra cittadini italiani e stranieri in corso all’interno del Pavaglione.

All’arrivo degli agenti l’evento criminoso si era già concluso e i partecipanti che vi avevano preso parte si erano dileguati.

Dopo la mezzanotte è giunta alla Sala Operativa del Commissariato una ulteriore segnalazione, per una rissa in corso nel medesimo luogo.

Nonostante l’immediato intervento degli agenti del Commissariato e dei militari della Compagnia Carabinieri di Lugo, nessuno dei partecipanti alla rissa era presente sul posto.

In seguito agli accertamenti effettuati sono iniziate le ricerche di Polizia e Carabinieri, che si sono concluse poco dopo, rintracciando un’auto con a bordo alcuni giovani.

Uno dei passeggeri è stato identificato per un 20enne cittadino italiano, la cui descrizione corrispondeva a quella di un giovane che durante la rissa aveva ferito, anche con dei cocci di vetro, un altro 20enne procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Pertanto, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e lesioni personali. Nell’occorso Polizia e Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di alcuni giovani e sono in corso gli accertamenti per l’individuazione degli altri partecipanti alla rissa.