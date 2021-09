Schianto tra due auto e uno scooter su via Sant’Alberto a San Romualdo, nella notte tra domenica e lunedì poco prima dell’una. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, una Toyota e una Citroen si sono scontrate, coinvolgendo nell’impatto anche uno scooter Scarabeo.

I feriti, tra gli occupanti delle auto e il conducente dello scooter, sono sei in totale, nessuno in modo grave: tre sono stati portati in codice 2 di media gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena e gli altri, in codice 1, di bassa gravità, sono stati trasportati a Ravenna.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari di Romagna Soccorso con quattro ambulanze e l’auto con il medico a bordo.