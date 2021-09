Martedì 14 settembre, poco dopo le 16,15, a Lugo in via Alberico da Barbiano s’è registrato un incidente all’altezza della dogana. Una Golf guidata da un ragazzo moldavo di 26 anni (proveniente da Lugo in direzione Faenza) è finita nel fosso.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che il 26enne (sulla cui macchina erano presenti anche la compagna 22enne e un’amica), nel tentativo di evitare un furgone Peugeot (targa Croazia) che stava uscendo dalla dogana (probabilmente sporgendosi troppo in strada) abbia sbandato sino a finire nel fossato avanzando diversi metri.

Il ragazzo moldavo non ha riportato ferite significative mentre la compagna, incinta di sei mesi, è stata trasportata dai sanitari del 118 via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con ferite di modesta entità (lamentava in particolare male alla schiena). L’amica a bordo della vettura incidentata è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Lugo con codice di bassa gravità.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo dell’incidente con due ambulanze, un’automedica e l’elicottero. La Polizia municipale della Bassa Romagna è intervenuta per i rilievi.