Sportello ESC: da mercoledì 15 settembre è visibile in rete il video sul gioco d’azzardo patologico

ESC, lo sportello per i giocatori d’azzardo e familiari, lancia un appello alla cittadinanza per rendere virale il video appena prodotto sul gioco d’azzardo patologico. Il gioco compulsivo è una malattia, ancora poco conosciuta, e si può sconfiggere, ma serve una maggiore conoscenza.

Il video viene messo in rete domani, mercoledì 15 settembre 2021 e si può vedere sulla pagina Facebook ESC – sportello per giocatori d’azzardo e familiari, sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna, sulla pagina Instagram del Comune di Ravenna e sul canale YouTube

Villaggio Globale Ravenna. La chiamata all’azione di ESC è rivolta a chiunque e chiede di condividere il video sui propri social network preferiti.

Si tratta di un piccolo gesto che può contribuire a diffondere maggiore consapevolezza rispetto ad una forma di dipendenza di cui si parla ancora troppo poco, rispetto per esempio all’alcolismo o alla dipendenza da sostanze psicotrope. E anche a far maggiormente conoscere lo sportello ESC, attivo da gennaio 2020 sui territori di Ravenna, Cervia e Russi.

Lo sportello ESC ha già aiutato concretamente alcune decine di persone, ma per le statistiche nazionali sono molti i giocatori d’azzardo problematici o patologici che non si rivolgono ai servizi sociali che li potrebbero aiutare.

A livello nazionale si stimano circa 1 milione – 1 milione e mezzo di persone con dipendenza da azzardo. L’azzardo patologico interessa sempre più ogni genere e ogni fascia d’età: è superato l’identikit del giocatore compulsivo maschio – adulto – lavoratore. Giocano le donne,

giocano gli adolescenti e i preadolescenti, giocano gli e le anziani/e, le persone benestanti come quelle in difficolta economica.

E quando diventano compulsivi, si giocano grandi quantità di denaro, mandano in crisi relazioni personali, rischiano di perdere il lavoro… e di rovinare la vita a sé stessi e alle persone a loro vicine.

Per questo ESC, progetto dei Servizi Sociali di Ravenna, Cervia e Russi gestito da Villaggio Globale Coop Sociale, in collaborazione con il SerD e il Centro per le Famiglie oltre a gestire uno sportello di ascolto che offre consulenze gratuite ai giocatori e ai familiari, realizza incontri

di sensibilizzazione e corsi di formazione. Attualmente sta organizzando un corso di formazione per gli assistenti sociali dei tre Comuni.

Ma non sono solo gli specialisti della cura che possono aiutare chi è in difficoltà per il gioco compulsivo: lo possono fare anche parenti, amici, colleghi, datori di lavoro, educatori… e anche per questo è importante far diventare virale il video di ESC.