Massa Lombarda: il sindaco Bassi in visita all’Istituto Medico San Vitale

Continuano le visite del sindaco Daniele Bassi nel mondo delle imprese massesi. Martedì 14 settembre il sindaco di Massa Lombarda ha visitato l’Istituto Medico San Vitale in via De Coubertin. Il poliambulatorio, sorto nel 2009, è in poco tempo diventato un punto di riferimento per quanto riguarda i servizi per la cura della persona, con un bacino di utenza che comprende oltre la Bassa Romagna anche i territori limitrofi a Bologna, Ferrara, e Imola.

I servizi offerti dall’Istituto Medico S.Vitale comprendono tutte le specialistiche, la diagnostica per immagini, lo svolgimento di analisi di laboratorio, tamponi e sierologici, ma soprattutto, offre servizi di riabilitazione e fisioterapia anche in acqua, grazie ad una funzionale vasca riabilitativa. Il Centro si estende su di una superficie coperta di 2000 mq, in cui lavorano circa 40 professionisti della sanità, tra cui medici, infermieri e fisioterapisti.