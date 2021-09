Online il questionario sul Piano urbano della mobilità sostenibile: i cittadini possono rispondere fino al 15 ottobre

Il Comune di Ravenna ha avviato un percorso di ascolto della comunità per raccogliere opinioni, bisogni e suggerimenti per migliorare il modo in cui le persone si spostano. Questo percorso diventerà parte integrante dell’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) 2022-2032, lo strumento di pianificazione con cui vengono definite le strategie e la visione futura della mobilità per rendere Ravenna più sostenibile e vivibile.

Residenti, turisti, studenti e chiunque si sposti da e verso Ravenna possono dare il proprio contributo e far sentire la propria voce compilando il questionario al seguente link: https://bit.ly/questionario-pums-ra

Il questionario sarà disponibile da , mercoledì 15 settembre, al 15 ottobre. I risultati saranno sistematizzati e utilizzati nell’aggiornamento del Pums. L’obiettivo è quello di verificare se le misure contenute nel Pums 2019 risultano attuali o necessitano di una revisione, ed eventualmente la direzione di tale revisione.

Il Piano urbano della mobilità sostenibile verrà aggiornato in maniera sinergica assieme al Pgtu (Piano generale del traffico urbano) e al Piano del trasporto pubblico locale.