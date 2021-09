Tamponamento tra auto e camion in A14: un morto e un ferito grave

È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente stradale, verificatosi questa mattina, mercoledì 15 settembre, attorno alle 9, sulla carreggiata nord della A14, nel tratto che va da Faenza a Forlì.

L’auto, con a bordo due persone, ha tamponato il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Forlì, impegnata nei rilievi di legge. Nell’urto, sono rimasti seriamente feriti ed incastrati nel mezzo i due occupanti della Mercedes, un uomo e una donna, estratti poi con l’aiuto dei Vigili del Fuoco.

I sanitari del 118 sono intervenuti con l’ambulanza, l’auto con il medico a bordo e l’elimedica da Bologna, ma per uno dei due automobilisti, un uomo di 63 anni, non c’è stato nulla da fare. L’altra persona estratta dalle lamiere, una donna di 63 anni, è stata trasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Rallentamenti sull’arteria stradale, con lunghe file. Queste le indicazioni di Anas: “Al momento il traffico transita su due corsie e si registrano 5 km di coda in direzione Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Forlì, percorrere la SS9 “Via Emilia” e rientrare in A14 a Faenza”.