Anas. Lavori E45, riapertura al traffico dello svincolo di Casemurate (Forlì-Cesena)

Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso i lavori di risanamento profondo del piano viabile della carreggiata in direzione Ravenna, della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) presso Casemurate, in provincia di Forlì Cesena. Gli interventi di risanamento hanno interessato il piano viabile fino ad una profondità di circa 90 cm, per circa 4 km di lunghezza.

Dalla mezzanotte di giovedì 16 settembre sarà nuovamente consentito il transito sulla corsia di sorpasso, per chi viaggia in direzione Ravenna, dal km 231,600 al km 235,500 con contestuale riapertura al traffico dello svincolo di Casemurate (km 234,700) sia in ingresso che in uscita. Contestualmente sarà ripristinata, tra le medesime progressive della carreggiata in direzione Roma, la circolazione mediante utilizzo sia della corsia di marcia che della corsia di sorpasso.

Permane, invece in direzione Ravenna, la chiusura della corsia di marcia per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione del tratto che prevedono l’installazione di nuove barriere di sicurezza e la stesura del tappeto di usura sul piano viabile.

Si ricorda che nel corso del prossimo weekend, in occasione della manifestazione sportiva autorizzata dalla Prefettura, la E45, anche in corrispondenza dello svincolo di Casemurate, potrebbe subire alcune modifiche alla circolazione, per consentire, in piena sicurezza, lo svolgimento della gara sportiva.