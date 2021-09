GREEN_EuRoPe: camminate, laboratori e biciclettate a Cervia, Ravenna e Bagnacavallo. Primo appuntamento sabato 18 settembre

Laboratori, camminate e biciclettate a Cervia, Ravenna e Bagnacavallo per ragazzi e adulti alla scoperta del territorio, della biodiversità e delle buone pratiche ambientali con l’obiettivo di rendere concreti e comprensibili i valori e i contenuti del Green deal europeo, il Patto per la Neutralità climatica, ancora poco conosciuto dai più, calarli nella nostra realtà e riflettere in un contesto informale e divertente.

Il primo appuntamento è il Bike to Dante sabato 18 settembre ore 15.00: passeggiata in bicicletta dal centro di Ravenna fino al Lido di Dante, con performance teatrale Studio Doiz e momento informativo. Sabato 25 settembre prende avvio il ciclo Un giardino per la biodiversità – laboratori teorici-pratici di Biodiversità urbana alla Casa delle Farfalle di Cervia. Ogni sabato e domenica alle ore 16.00 (25 e 26 settembre, 9, 10, 16 e 17 ottobre). Sempre il 25 settembre a Ravenna alle 15.00 Graves to Grapes: passeggiata a piedi nella città di Ravenna, arrivo al Frutteto Sociale, con momento formativo degli Ortisti di Strada e il primo Laboratorio sul Riuso presso la Libreria degli oggetti di Ravenna (L’appuntamento si ripeterà anche il 31 ottobre). Sabato 2 ottobre invece Bagnacavallo to Villa Prati: passeggiata a piedi lungo il Canale Naviglio.

Da metà settembre in poi il territorio della Romagna sarà dunque teatro di svariate iniziative ideate nell’ambito del progetto #GREEN_EuRoPe, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, e coordinato dal Comune di Ravenna con il Centro Europe Direct della Romagna; partner sono il Comune di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le cooperative sociali LibrAzione, e VillaggioGlobale e l’associazione ToGether. L’Università di Bologna – DBC supporta con un coordinamento scientifico.

Gli eventi e i laboratori previsti arricchiranno i fine settimana di inizio autunno, approfittando delle temperature ancora miti per portare i cittadini e le cittadine, dai più piccoli ai più anziani, a scoprire luoghi e attività poco conosciute del nostro territorio, con le camminate e biciclettate a impatto zero per scoprire il territorio di Ravenna e della Bassa Romagna, con gli appuntamenti alla Casa delle Farfalle di Cervia (laboratori di biodiversità urbana), durante i quali verrà illustrato il concetto di biodiversità, come si curano gli spazi esterni per farfalle ed altri insetti impollinatori, e quali piante autoctone utilizzare. I laboratori saranno completati da un momento pratico in cui si potrà creare il proprio semenzaio per le piante utili alla nascita e sopravvivenza di questi insetti, essenziali per la buona saluta dei nostri ecosistemi. Successivamente nei fine settimana centrali di ottobre si potrà invece scoprire il mondo dell’energia e dell’agricoltura sostenibile grazie ai laboratori “L’energia della natura” organizzati dall’associazione al Caseificio Buon Pastore, durante i quali bambine e bambini potranno intraprendere un percorso esperienziale per comprendere come si possono utilizzare le energie rinnovabili in agricoltura, nello specifico pannelli fotovoltaici e pala eolica per l’allevamento delle pecore e la produzione di formaggio. Per completare il percorso, nella promozione della coltura sostenibile si partecipa alla cura di un orto biologico. A fine settembre e a fine ottobre si apriranno le porte della Libreria degli Oggetti di Ravenna, che ospiterà due laboratori sull’economia circolare e sul riuso pensati per la partecipazione congiunta di bambini e genitori o nonni, che insieme potranno dare nuova vita ad oggetti usati, trasformandoli in nuovi giochi.

#GREEN_EuRoPe è co-finanziato dalla L.R. N. 16/2008 e ss.mm.ii, che promuove iniziative di sostegno alla cittadinanza europea. Si focalizza sull’attuazione del Green Deal europeo a livello territoriale. Per questo sono stati ideati incontri e laboratori volti a sensibilizzare la cittadinanza riguardo al cambiamento climatico e alle politiche messe in atto per limitarne gli effetti negativi e per perseguire l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tutti gli eventi vedranno il coinvolgimento di giovani volontarie e volontari che, formati e guidati da operatori esperti, faciliteranno la partecipazione della cittadinanza ai laboratori e alle iniziative.

Tutti i laboratori e gli eventi sono gratuiti, ma è necessario iscriversi. Per prenotare, basta scrivere una mail a europedirectromagna@comune.ravenna.it, o in alternativa chiamare lo 0544 485040 il martedì e il giovedì.